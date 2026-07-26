حرائق الغابات تهدد مدينة كبيرة في فرنسا

يواصل عناصر الإطفاء في فرنسا جهودهم، اليوم الأحد، من أجل السيطرة على حرائق هائلة أجبرت عشرات الآلاف على إخلاء منازلهم، لاسيما بالقرب من مدينة بوردو الكبيرة في جنوب غرب فرنسا حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من المدينة.

وامتد حريق كبير في منطقة "جيروند" على الساحل الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي، بسرعة كبيرة خلال الليل، وأتى حتى الآن على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، أي أكثر من مساحة العاصمة باريس بأربع مرات. ويشتعل الحريق حاليا على بعد 15 كيلومترا من منطقة بوردو الكبرى، لكن توما كازناف رئيس البلدية أكد أن إخلاء المدينة "ليس مطروحا في الوقت الراهن".

وفي منطقة بوردو، من المرجح جدا أن تكون عملية إجلاء المدنيين الأكبر في فرنسا في غير حالات الحرب، بحسب الحكومة. ويُعدّ هذا الحريق من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.

منازل دمرتها حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا

وصدرت أوامر جديدة ليلا بإجلاء سكان عدد من مناطق هذه المدينة الكبرى التي يزيد عدد سكانها عن 850 ألف نسمة.

أُجليت أورور فيغرو، وهي محامية تبلغ 38 عاما، ليلا مع ابنتها وعدد من الحيوانات. وقالت "لا أشعر بالخوف فقط، بل بالذهول لرؤية الحريق ينتشر بسرعة، ولا يوجد ما يدعو إلى التفاؤل. لا تزال الرياح تهبّ، ويتوقعون موجة حرّ شديدة خلال الأسبوع المقبل. الوضع سيزداد سوءا".

في "سيستاس" القريبة من بوردو، والتي تضم 17 ألف نسمة، قال جيروم ستيف رئيس البلدية لقناة "بي اف ام تي في" إنّ "المنطقة باتت مهجورة لحسن الحظ (...) لدينا عدد قليل من الأشخاص الذين لم يرغبوا في إخلاء منازلهم".

"وضع خطر جدا"

يهدد الحريق، الذي اجتاح المنطقة المحيطة بخليج "أركاشون"، ضواحي منطقة بوردو الكبرى. وتم إجلاء نحو 220 ألف شخص منذ الأربعاء.

وفي مقاطعة "لاند" المجاورة، أُجلي نحو 30 ألف شخص.

وقال لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسي، عبر منصة "إكس"، "لا يزال الوضع خطرا جدا" في "جيروند" وكذلك في "لاند" و"فار" (جنوب شرق).

وأوضح "في وقت سابق من الليلة، اشتد الحريق في جيروند بشكل كبير وغير متوقع، وولّد رياحه الخاصة وانتشر بشكل عشوائي باتجاه منطقة بوردو الكبرى".

واستُدعي، مساء أمس السبت، 1500 عسكري للمساعدة في مكافحة الحرائق.

وامتد الحريق في منطقة "فار" ليغطي مساحة إجمالية قدرها 4500 هكتار، على الرغم من جهود عناصر الإطفاء الذين يشيرون إلى "خطر كبير لاشتعاله مجددا" بسبب الرياح. وقد تم إجلاء نحو ألفي شخص.

ويؤدي يبس الغطاء النباتي بسبب الجفاف الشديد، الذي شهدته أوروبا في الأشهر الأخيرة، إلى اشتعال سريع للغابات، وتفاقم الوضع بفعل موجات الحر القياسية التي اجتاحت القارّة في يونيو ويوليو.