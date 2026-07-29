الأربعاء 29 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تعلن قصف 5 سفن أوكرانية

الدخان يتصاعد من سفينة في البحر الأسود - رويترز
29 يوليو 2026 20:56

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن قواتها قصفت سفينتين كانتا تنقلان أسلحة وعتاداً عسكرياً إلى موانئ ​أوكرانية قرب مدينة ​أوديسا.
وذكرت الوزارة، لاحقاً، أن القوات ضربت أيضاً منشأة لتخزين الوقود في المدينة ذاتها، وسفينتين أخريين ​في ميناء بيفدينني، وسفينة أخرى شمال غرب جزيرة زميني (الثعبان) في البحر الأسود.
وأضافت أن "جميع السفن كانت تُستخدم لنقل إمدادات عسكرية ​إلى أوكرانيا".
وصعّدت روسيا وأوكرانيا هجماتهما في الأسابيع القليلة الماضية على حركة الملاحة البحرية في ​البحر الأسود وبحر آزوف، مما أدى إلى ارتفاع أسعار القمح.

أخبار ذات صلة
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ترسخ الحضور العالمي للغة العربية
روسيا: استهدفنا سفينتين في البحر الأسود وميناء ميكولايف
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة
المصدر: رويترز
الحرب في أوكرانيا
روسيا
أوديسا
وزارة الدفاع الروسية
القوات الروسية
الأزمة الأوكرانية
أوكرانيا
البحر الأسود
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
«انفراد» و«بو إيكو» يخطفان الأضواء في مهرجان جودوود
الرياضة
«انفراد» و«بو إيكو» يخطفان الأضواء في مهرجان جودوود
اليوم 22:45
مقر المصرف المركزي (الاتحاد)
اقتصاد
«المصرف المركزي» يبقي على سعر الأساس عند 3.65%
اليوم 22:25
40 مليون درهم صافي أرباح «ريسبونس بلس القابضة» النصفية بنمو 96%
اقتصاد
40 مليون درهم صافي أرباح «ريسبونس بلس القابضة» النصفية بنمو 96%
اليوم 22:23
ميناء دمياط - أرشيفية
الأخبار العالمية
مصر: حريق في سفينتين بميناء دمياط دون إصابات
اليوم 22:18
«دبي لكرة السلة» يفتتح مشواره في «يوروليج» بمواجهة ريال مدريد
الرياضة
«دبي لكرة السلة» يفتتح مشواره في «يوروليج» بمواجهة ريال مدريد
اليوم 22:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©