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تركيا تسعى للعب دور في جنوب لبنان بعد "يونيفيل"

أردوغان يستقبل الرئيس اللبناني
30 يوليو 2026 20:26

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، استعداد بلاده للمساهمة في "كل المبادرات" الهادفة إلى "ضمان سيادة لبنان" بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل).
وأكد أردوغان، خلال استقباله نظيره اللبناني جوزيف عون، أن "انتهاء ولاية اليونيفيل سيشكّل تطورا مهما. عقب انسحاب القوة الدولية الحالية، ترغب تركيا في المشاركة في كل المبادرات التي ستُتخذ لدعم الأمن في المنطقة وضمان سيادة لبنان".
وأضاف "إنّ دعمنا للقوات المسلحة اللبنانية في المجال الأمني سيستمر أيضا"، مؤكدا استعداد تركيا للمساهمة "في إعادة إعمار جنوب لبنان، الذي تضرّر بشدة من الهجمات الإسرائيلية".
وحدّد مجلس الأمن الدولي، في أغسطس الماضي، ديسمبر 2026 موعدا لانتهاء ولاية قوة حفظ السلام المنتشرة في جنوب لبنان منذ العام 1978.
وكان عون رحّب، في أواخر يونيو، بإعلان فرنسا وإيطاليا السعي لتشكيل تحالف دولي متعدد الجنسيات، ليحل محل قوة اليونيفيل بعد انتهاء مهامها.
وتضم اليونيفيل 7500 عنصر من القبّعات الزرق من نحو خمسين دولة، وتنتشر في مناطق محاذية للحدود مع إسرائيل. 

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