"حكماء المسلمين" يدين بشدة الهجوم بطائرة مسيرة على سفينتين بميناء دمياط

أدان مجلس حكماء المسلمين، بأشد العبارات، الهجوم بطائرة مسيرة الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية، مؤكدا رفضه القاطع لكافة الأعمال التي تستهدف أمن الدول وسلامة منشآتها الحيوية، وتهدِّد أمن الملاحة والاستقرار.

وأكد المجلس، في بيان صادر الخميس، تضامنه الكامل مع جمهورية مصر العربية؛ قيادةً وحكومةً وشعبًا، ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، وصون منشآتها الحيوية، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وشدد مجلس حكماء المسلمين على أنَّ مثل هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًّا حازمًا لردع مثل هذه الأعمال العدائية، ومحاسبة المسؤولين عنها، ومنع كل ما من شأنه المساس بسيادة الدول أو تعريض أمنها ومقدراتها للخطر.