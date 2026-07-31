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تطوير لقاح ضد "إيبولا" والصحة العالمية ترجح نجاحه

(موضوعية)
31 يوليو 2026 08:43

أعلنت مختبرات "هيلمان" في سنغافورة تطوير لقاح مرشح ضد سلالة "بونديبوغيو" النادرة من فيروس إيبولا، والتي لا يتوفر لها حاليا لقاح أو علاج معتمد، فيما وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "الأكثر ترجيحا للنجاح" في مواجهة تفشي المرض بجمهورية الكونغو الديموقراطية.

وأوضحت المختبرات أنها ستسرّع تطوير اللقاح تمهيدًا لبدء التجارب السريرية على البشر، ويعتمد على منصة rVSV المستخدمة في لقاح إيرفيبو، وهو اللقاح الوحيد المعتمد ضد إيبولا.

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ويتميّز اللقاح الجديد وفقا لـ"فرانس برس" بإمكانية حفظه لأشهر في البرادات العادية، ما يجعله أقل تكلفة وأسهل توزيعا في المناطق النائية، مقارنة بلقاح إيرفيبو الذي يتطلب درجات حرارة شديدة الانخفاض.

المصدر: وكالات
فيروس إيبولا
منظمة الصحة العالمية
إيبولا
لقاح
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