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حصيلة جديدة لضحايا زلزال كوماموتو في اليابان

أشخاص يمرون أمام مبنى منهار بمحافظة كوماموتو في أعقاب الزلزال
31 يوليو 2026 10:47

أعلنت حكومة إقليم كوماموتو الياباني اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب جنوب غرب البلاد إلى 34 قتيلا، بعد أن تسبب الزلزال في وقوع انفجار بمجمع تجاري، وانهيار مدخنة مصنع، وتدمير منازل.

وكان الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر قد ضرب كيووشو، وهي الجزيرة الرئيسية في جنوب اليابان، يوم الثلاثاء الماضي.

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وقال مسؤولون إنه تم التأكد من أن 34 حالة وفاة كانت مرتبطة بالكارثة، بينما لا تزال حالة وفاة أخرى قيد التحقيق. وقال المسؤولون يوم الخميس إن أكثر من 80 شخصا أصيبوا بجروح، خمسة منهم في حالة خطيرة.

المصدر: وكالات
زلزال
اليابان
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