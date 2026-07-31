روسيا: قصف ميناء أوديسا في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع في روسيا، اليوم الجمعة، أن قواتها قصفت منشأة لتخزين الوقود ومصفاة نفط في ميناء أوديسا الأوكراني.
وأكدت الوزارة أنها استهدفت سفينة جنوبي الميناء.
وصعدت روسيا وأوكرانيا، في الأسابيع القليلة الماضي على السفن التي تقول كل منهما إنها تساعد الطرف الآخر في الجهود الحربية.
كانت قالت وزارة الدفاع الروسية قالت، الأربعاء، إن القوات الروسية قصفت سفينتين تتجهان إلى موانئ أوكرانية قرب أوديسا.
وذكرت الوزارة لاحقا أن القوات الروسية ضربت أيضا منشأة لتخزين الوقود في أوديسا، وسفينتين أخريين في ميناء "بيفدينني" قرب أوديسا، وسفينة أخرى شمال غرب جزيرة زميني (الثعبان) في البحر الأسود.