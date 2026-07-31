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روسيا: قصف ميناء أوديسا في أوكرانيا

دخان يتصاعد من سفينة قرب أوديسا إثر تعرضها للقصف
31 يوليو 2026 19:44

أعلنت وزارة ⁠الدفاع في روسيا، اليوم ​الجمعة، ​أن ‌قواتها ⁠قصفت ​منشأة لتخزين الوقود ومصفاة ‌نفط في ميناء أوديسا ‌الأوكراني.
وأكدت الوزارة أنها ​استهدفت سفينة جنوبي الميناء.
وصعدت روسيا ‌وأوكرانيا، في ​الأسابيع القليلة الماضي على ⁠السفن ‌التي ‌تقول كل ⁠منهما إنها ​تساعد الطرف الآخر في الجهود الحربية.
كانت قالت وزارة الدفاع ​الروسية قالت، الأربعاء، إن القوات الروسية قصفت سفينتين تتجهان إلى موانئ ​أوكرانية قرب ​أوديسا.
وذكرت الوزارة لاحقا أن ‌القوات الروسية ضربت أيضا ‌منشأة لتخزين الوقود في أوديسا، وسفينتين أخريين ​في ميناء "بيفدينني" قرب أوديسا، وسفينة أخرى شمال غرب جزيرة زميني (الثعبان) في البحر ‌الأسود.

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