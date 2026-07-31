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ترامب يعلّق على السماح لأوكرانيا بصنع صواريخ باتريوت

صواريخ باتريوت
31 يوليو 2026 21:15

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن على الولايات المتحدة أن تكون "حذرة جدا" بشأن منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي، في وقت تقول كييف إنها تحتاج إليها للدفاع عن نفسها.
وقال ترامب، من منتجع كامب ديفيد ردا على سؤال بشأن السماح لأوكرانيا بإنتاج هذه الصواريخ، "هذه الأسلحة مذهلة. علينا أن نكون حذرين للغاية بشأن السماح لأي طرف بتصنيعها".
كان ترامب قال إنّه "غير واثق" ممّا إذا كانت واشنطن ستسمح لكييف بإنتاج هذه الصواريخ أرض-جو الاعتراضية، بحسب ما نقلته عنه صحيفة "فايننشل تايمز" أمس الخميس.
وكان ترامب قد ناقش هذه القضية، التي تعتبر من أبرز أولويات كييف، لدى لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض هذا الأسبوع.
وقال ترامب، في مقابلة عبر الهاتف مع صحيفة "فايننشل تايمز"، إنّه "غير واثق" بشأن هذه المسألة، مضيفا "نحن ندرس الموضوع".
وتابع "إنه سلاح استثنائي للغاية... وعلينا أن نكون حذرين بعض الشيء بشأن من نمنحه التراخيص، فنحن لا نمنح تراخيص للمعدات في الواقع". 
في وقت سابق هذا الشهر، أعلن ترامب نيّته السماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية.

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