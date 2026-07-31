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تحطم طائرة مقاتلة قرب قاعدة جوية في كاليفورنيا

تحطم طائرة مقاتلة قرب قاعدة جوية في كاليفورنيا
1 أغسطس 2026 00:09

أفادت قوات مشاة البحرية الأميركية بأن طائرة مقاتلة من طراز "إف-35 بي" تحطمت قرب قاعدة جوية في جنوب ولاية كاليفورنيا.
وسقطت الطائرة، بعد ظهر الجمعة، بالقرب من قاعدة ميرامار الجوية في سان دييغو.

ووصف بيان صادر عن مشاة البحرية الأميركية الحادث بأنه "حادث من الفئة أ".

وهي أعلى فئة للحوادث من حيث الخطورة، وتُستخدم عندما يتجاوز إجمالي الأضرار 2 مليون دولار أميركي، أو تدمير طائرة عسكرية، أو وفاة أحد أفراد الخدمة.

ولم يتضمن البيان أي تفاصيل عن حالة الطيار، سوى أنه قفز بالمظلة وانتُشل ونُقل إلى منشأة طبية.

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وأظهر مقطع فيديو جوي، نقلته مروحية تابعة لمحطة إخبارية، عمودًا من الدخان الأسود يتصاعد من حطام الطائرة في حقل ترابي، مع وجود العديد من المركبات العسكرية والإطفائية وأشخاص يقفون في مكان قريب.

وغطت الأرض مادة بيضاء تبدو كالمستخدمة في إطفاء الحرائق، وكان شخص واحد على الأقل يرش الحطام بخرطوم إطفاء.

وقالت كانديس هادلي، المتحدثة باسم إطفاء سان دييغو، إن رجال الإطفاء كانوا في المكان للاستجابة لحريق للأعشاب والنباتات اندلع بالقرب من موقع التحطم.

وأحالت هادلي الأسئلة الإضافية إلى قاعدة ميرامار الجوية.

المصدر: د ب أ
كاليفورنيا
تحطم مقاتلة أميركية
قاعدة عسكرية
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