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الجيش الإسرائيلي ينفّذ تفجيرات ضخمة في جنوبي لبنان

تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
1 أغسطس 2026 09:14

بيروت (الاتحاد)

نفّذت القوات الإسرائيلية فجر أمس، تفجيرات ضخمة في محيط منطقة «قلعة الشقيف» التاريخية في جنوب لبنان، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي اللبناني، في حين أعلنت إسرائيل عن تدمير أنفاق لـ«حزب الله».
وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أمس، بأن «القوات الإسرائيلية نفّذت تفجيرات ضخمة جداً منتصف الليل، خصوصاً في منطقة قلعة الشقيف» التاريخية التي أدرجتها منظمة «اليونسكو» بصفة عاجلة ضمن قائمة التراث العالمي وقائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.
من جهتها، أعلنت وزارة الثقافة في لبنان أن التفجيرات طالت «المنطقة المقابلة للقلعة»، مؤكدة أن القلعة لم تتعرض للتدمير.
لكن أشارت إلى أن «الارتجاجات الناتجة عن تلك التفجيرات قد تكون تسببت بأضرار في محيط القلعة»، لافتةً إلى عدم القدرة على تقدير حجم هذه الأضرار إلا من خلال معاينة ميدانية مباشرة وهو ما يتعذّر القيام به في الوقت الحالي في ظلّ تواجد القوات الإسرائيلية. وقالت الوكالة الوطنية إن التفجيرات تردّد صداها بشكل هائل وغير مسبوق على نطاق واسع في جنوب لبنان وأدّت إلى تحطم زجاج عدد من نوافذ المنازل في بلدات قريبة.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان مشترك أن «الجيش دمّر الأنفاق في منطقة الشقيف باستخدام نحو 700 طن من المتفجرات».

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