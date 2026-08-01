«سنتكوم» تعلن تغيير مسار 30 سفينة منذ بدء حصار الموانئ الإيرانية

أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، يوم الجمعة، أن القوات الأميركية قامت حتى 31 يوليو بتغيير مسار 30 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، واعتلاء سفينتين أُخريين، للتأكد من الامتثال الكامل للحصار البحري المفروض على إيران.

وذكرت «سنتكوم»، في بيان، أن القوات الأميركية تواصل بإحكام فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية منذ منتصف يوليو، مشيرة إلى السماح بمرور نحو 30 سفينة عبر منطقة الحصار لنقل مساعدات إنسانية.

وكانت القوات الأميركية قد استأنفت الحصار البحري على السفن المتّجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو القادمة منها، بدءاً من 14 يوليو الجاري، رداً على استهداف سفن تجارية وإعاقة حركة الملاحة في مضيق هرمز.