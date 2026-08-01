واشنطن تعتزم تثبيت برنامج «سندات التأشيرات» بقيمة تصل إلى 20 ألف دولار

تعتزم وزارة الخارجية الأميركية تثبيت برنامج «سندات التأشيرات»، الذي قد يُلزم متقدمين من نحو 50 دولة، معظمها في أفريقيا، بإيداع مبالغ مالية تصل إلى 20 ألف دولار كشرط للحصول على تأشيرات دخول مؤقتة إلى الولايات المتحدة.

وبحسب إشعار اتحادي نُشر في السجل الفيدرالي أمس الجمعة، فإن الإجراء ينطبق على تأشيرتي B1 وB2 المخصّصتين لرحلات الأعمال والسياحة. ويمنح القرار الموظفين القنصليين صلاحية طلب إيداع سند مالي من المتقدمين «المشمولين»، وفق تقديرهم، كشرط لإصدار التأشيرة.

وأوضح الإشعار أن البرنامج التجريبي لسندات التأشيرات لعام 2025، الذي نُفِّذ بالتعاون بين وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ووزارة الخزانة، أظهر فعالية في تعزيز امتثال حاملي التأشيرات لشروط الإقامة، لا سيما فيما يتعلق بعدم تجاوز مدة التأشيرة.

وبموجب التعديلات الجديدة، تم إلغاء خيار السند بقيمة 5 آلاف دولار، مع رفع الحدِّ الأقصى إلى 20 ألف دولار، مقارنة بالسقف السابق البالغ 15 ألف دولار ضمن البرنامج التجريبي. ومن المقرر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في 3 أغسطس الجاري.

وتضم قائمة الدول المشمولة نحو 50 دولة، بينها 30 دولة أفريقية، وفق الإشعار.