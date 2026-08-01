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الرئيس الصومالي: حركة الشباب الإرهابية "في تراجع"

الرئيس الصومالي: حركة الشباب الإرهابية "في تراجع"
1 أغسطس 2026 20:40

أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم السبت، أن حركة الشباب الإرهابية، المرتبطة بتنظيم القاعدة المتشدد، باتت "في تراجع".
وقال الرئيس الصومالي أمام البرلمان إن الحركة المتطرفة "تمر حاليا بإحدى أصعب الفترات في تاريخها، إذ يتراجع نفوذها العسكري والاقتصادي والاجتماعي باستمرار".
وأضاف شيخ محمود "سنواصل القتال لإضعاف هذه الجماعة والقضاء عليها في نهاية المطاف، إلى أن يتمكن الشعب الصومالي من العيش في سلام واستقرار واستعادة ثقته ببلده".
وتنتشر في البلاد بعثة الأمم المتحدة للدعم اللوجستي في الصومال (أونسوس) التي يُعد دورها أساسيا لعمل بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال (أوصوم)، المساندة للسلطات الصومالية.
وجددت الدول المساهمة بقوات في بعثة "أوصوم"، أمس الجمعة، عزمها على تمديد مهمة القوة التي تضم 11200 جندي و680 شرطيا.
وقال الرئيس الصومالي أيضا "قواتنا المسلحة اليوم أكبر وأكثر كفاءة وتحفيزا من أي وقت مضى".

المصدر: آ ف ب
الصومال
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
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