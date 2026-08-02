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ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في قانسو الصينية

ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في قانسو الصينية
2 أغسطس 2026 09:55

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بارتفاع عدد ضحايا السيول التي ضربت إقليم قانسو شمال غربي الصين الأسبوع الماضي إلى 25 قتيلاً و23 مصاباً، في حصيلة محدّثة مقارنة بالتقديرات الأولية.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى مقتل 10 أشخاص جراء أمطار غزيرة اجتاحت بلدة وييوان التابعة لمدينة دينغشي في 26 يوليو.

وذكرت الوكالة أن اللجنة الوطنية للوقاية من الكوارث والحد من آثارها طلبت من السلطات المحلية في قانسو إجراء تحقيقات شاملة وتقييمات للأضرار الناجمة عن السيول.
كما حذّرت سلطات الإقليم من مخاطر استمرار الانهيارات الأرضية، لا سيما في مناطق مثل دينغشي، في ظل تواصل هطول الأمطار خلال موسم الفيضانات السنوي.

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بالتزامن، أصدرت السلطات في بكين ومنطقة منغوليا الداخلية تنبيهات جوية، بينما حذّرت هيئة الأرصاد الجوية الصينية من أمطار غزيرة ورياح قوية وعواصف رعدية قد تمتد عبر مناطق واسعة من جنوب غربي البلاد إلى شمالها الشرقي.

وفي إقليم سيتشوان، لا تزال الأمطار الغزيرة مستمرة، حيث أفاد التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) بإجلاء 64,609 أشخاص، مع إعادة توطين أكثر من 881 ألف شخص منذ بداية موسم السيول.

وفي سياق متصل، حذّرت هيئة الأرصاد من أن الإعصار فائق القوة «دولفين»، المتجه حالياً نحو شرق آسيا قادماً من غرب المحيط الهادئ، سيبدأ في التأثير على المناطق الساحلية جنوب شرقي الصين اعتباراً من يوم الأربعاء.

المصدر: وكالات
الصين
انهيارات أرضية
قانسو
الكوارث
الكوارث الطبيعية
السيول
بكين
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