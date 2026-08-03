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حرائق غابات تتسبب بإجلاء 60 ألفاً في ولاية واشنطن

رجل إطفاء يخمد حريقاً بينما تشتعل حرائق الغابات في مقاطعة سبوكان بولاية واشنطن
3 أغسطس 2026 09:56

أصدر مسؤولون محليون، اليوم، أوامر بإجلاء نحو 60 ألف ​شخص بسبب حرائق غابات تهدد مدينة سبوكان في ولاية واشنطن، وذكروا أن الحرائق ⁠في المنطقة دمرت 600 مبنى بينها منازل ​وشركات. وقال توم وليامز رئيس ​إدارة ‌الإطفاء في المدينة ⁠إن ​ما يطلق عليه (حريق منطقة سبوكان)، الذي يتألف من ثلاثة حرائق منفصلة، يهدد المناطق التي تشملها أوامر ‌الإخلاء. وأفاد فريق اتحادي معني بالتعامل مع ‌الأمر بأن الحرائق أتت على 5390 فدانا حتى أمس الأحد.
وأكد مسؤولون في ​مؤتمر صحفي عقد بعد ظهر الأحد عدم ورود بلاغات عن وقوع أي وفيات أو إصابات. ووصفت ليسا براون رئيسة بلدية سبوكان ‌الأمر بأنه "أسوأ كارثة طبيعية ​واجهتها منطقتنا".
وقالت هيذر روزنتريدر الرئيسة التنفيذية لشركة أفيستا يوتيلتيز إن الكهرباء انقطعت عن حوالي 10 ​آلاف شخص ‌في ⁠المنطقة ‌بحلول بعد ظهر أمس ‌الأحد.
وذكر مسؤولون بولاية واشنطن أن أكثر من 250 ⁠ألف فدان تحترق في أنحاء الولاية. وقال ​حاكم الولاية بوب فيرجسون إنه تحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد وطلب المساعدة من الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ. وأعلن الحاكم ​حالة الطوارئ في أنحاء الولاية.

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