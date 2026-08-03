عشية جولة روما.. لبنان تحدد أهداف المفاوضات مع إسرائيل

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الاثنين، أن بيروت تسعى إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد، وذلك عشية جولة تفاوض جديدة مع إسرائيل تستضيفها روما لمدة ثلاثة أيام.

ونقل وزير الإعلام بول مرقص عن سلام تأكيده، خلال جلسة للحكومة "السعي إلى انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية، وصولا إلى الانسحاب الكامل من لبنان".

وأبرم لبنان وإسرائيل في 26 يونيو الماضي اتفاق إطار بعد خمس جولات تفاوضية، ينصّ خصوصا على احتكار السلاح في يد الدولة اللبنانية وانسحاب إسرائيل تدريجيا من الأراضي في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من "مناطق تجريبية".

وتبدأ جولة التفاوض السابعة غدا الثلاثاء في العاصمة الإيطالية. ونتج عن الجولة السابقة، اتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطراف بلدة زوطر الغربية، إحدى "المناطق التجريبية" بموجب الاتفاق، قبل أن ينتشر فيها الجيش اللبناني الذي سمح لسكانها بالدخول إليها بعد أعمال مسح وكشف.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، الأسبوع الماضي، إن "الوفود الفنية ستركز في روما على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطار"، مشيرا إلى توسيع نطاق "المناطق التجريبية"، والسعي لتسوية القضايا الحدودية العالقة وصياغة اتفاق شامل للسلام والأمن.