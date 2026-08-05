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مصر وقطر تؤكدان أهمية خفض التصعيد في المنطقة

جانب من اللقاء بين وزيري خارجية مصر وقطر (من المصدر)
6 أغسطس 2026 01:17

القاهرة (الاتحاد)

ذكرت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي التقى، أمس، مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، حيث بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكدا أهمية وقف الحرب وخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. كما أكد الوزيران أهمية الحفاظ على أمن الطاقة وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وذلك خلال لقائهما على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان.
وفي السياق، بحثت مصر والسعودية وتركيا وباكستان، أمس، مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة، وفي مقدمتها التطورات المرتبطة بمضيق هرمز.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن الاجتماع الخامس للأطراف الإقليمية الأربعة «R4» عُقد على هامش الاجتماع الوزاري بشأن القدس في عمّان، بمشاركة الوزير بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.
وأكد الوزراء أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن التجارة الدولية، إلى جانب أهمية العودة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران في 18 يونيو.

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بدر عبد العاطي
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