الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لاعب يتعمد إهدار رمية حرة لتوزيع الدجاج!

لاعب يتعمد إهدار رمية حرة لتوزيع الدجاج!
15 ابريل 2024 15:22

 
واشنطن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ليما بطل ماراثون بوسطن
«عالمي القرص» يتحطم بعد 38 عاماً!


خسر لوس أنجلوس كليبرز أمام هيوستن روكتس 116-105، في دوري كرة السلة الأميركي، لكن الجماهير قضت ليلة سعيدة مع ساندوتشات الدجاج المجانية.
ويرتبط فريق كليبرز بعقد رعاية يسمح بحصول الجماهير على طعام مجاني في حالات معينة خلال المباراة.
وبالنسبة لجماهير كليبرز، يمكنها الحصول على ساندوتشات دجاج مجانية، إذا أهدر الفريق الزائر رميتين حرتين خلال الربع الرابع من المباراة.
وسار كل شيء على ما يرام لجماهير كليبرز بفضل اللاعب السابق بوبان مارجانوفيتش، نجم روكتس الذي تعمد إهدار رميتين حرتين في الربع الأخير، وبدأ الاحتفال مع الجماهير بمجرد إهدار الرمية الثانية.
وكانت المباراة بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة لفريق روكتس لإخفاقه في التأهل لمرحلة الإقصائيات، بينما يستعد كليبرز لمواجهة دالاس مافريكس في الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية.

لوس أنجلوس كليبرز
اتحاد كرة السلة
أميركا
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
آخر الأخبار
بتوجيهات حمدان بن محمد.. العمل عن بُعد في الجهات الحكومية والمدارس الخاصة بدبي غداً
علوم الدار
بتوجيهات حمدان بن محمد.. العمل عن بُعد في الجهات الحكومية والمدارس الخاصة بدبي غداً
15 ابريل 2024
طالبة تتابع الدراسة عن بعد
علوم الدار
الدراسة عن بعد في عجمان يومي الثلاثاء والأربعاء
15 ابريل 2024
الدراسة عن بعد
علوم الدار
الدراسة عن بعد في أم القيوين غدا
15 ابريل 2024
محمد أبو شهاب خلال تقديم أوراق اعتماده للأمين العام للأمم المتحدة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: ملتزمون ببناء جسور التعاون في المجال الدبلوماسي
اليوم 01:21
أرشيفية
الأخبار العالمية
تحذير أممي من عواقب التصعيد العسكري في اليمن
اليوم 01:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©