الثلاثاء 11 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دبي الرياضي» يُطلق مراكز تطوير مواهب كرة القدم بالأندية

«دبي الرياضي» يُطلق مراكز تطوير مواهب كرة القدم بالأندية
11 يونيو 2024 15:30

دبي (الاتحاد) 
في إطار جهود مجلس دبي الرياضي لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية، وتنفيذاً لسياسة حكومة دبي في دعم المواهب في مختلف المجالات، أعلن المجلس عن تدشين «مراكز تطوير مواهب كرة القدم بأندية دبي» للفئات العمرية من 12 إلى 17 سنة.
ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للتجمعات والاختبارات، التي جرت في الفترة من 27 إلى 30 مايو الماضي، بهدف تنمية قدرات اللاعبين الموهوبين وتوفير المزيد من الفرص لهم للاحتكاك واكتساب الخبرة، باعتبارهم مستقبل فرق أندية دبي خلال المواسم المقبلة. وفي هذا الإطار تم تجميع 120 لاعباً من الموهوبين بأندية دبي ليخضعوا لبرنامج مكثف تضمن مجموعة من الاختبارات الفنية، البدنية، والنفسية.
وفي نهاية التجمعات تم اختيار أفضل 75 لاعباً من النخبة، مع إمكانية ضم المزيد من لاعبين ممن يظهر تميزهم لاحقاً، وقد تم توزيع اللاعبين على ثلاثة مراكز تدريبية بحسب فئاتهم العمرية: الفئة العمرية 12 و13 سنة تتدرب في مركز تطوير المواهب بنادي الوصل، الفئة العمرية 14 و15 سنة تتدرب في مركز نادي شباب الأهلي، والفئة العمرية 16 و17 سنة تتدرب في مركز نادي النصر.
وسيتم خلال الموسم الرياضي القادم مواصلة تنظيم هذه الاختبارات لرفد مراكز تطوير الموهوبين بأفضل اللاعبين، مع إجراء تجمعات ومعسكرات تتضمن مباريات، تدريبات مكثفة، ومحاضرات توعوية نظرية وعملية، بالإضافة إلى الاختبارات البدنية التي تقام تحت إشراف المديرين الفنيين للأكاديميات، وبالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص.
ورحب أحمد الدليل الرميثي، مدير أكاديمية النصر لكرة القدم، باستضافة نادي النصر لمركز تطوير الموهوبين لفئة 16 و17 سنة، وأعرب عن شكره للمجلس والأندية المشاركة والمشرفين الفنيين على جهودهم الكبيرة في هذه المبادرة، التي تسهم في اختيار اللاعبين وضمهم إلى الفريق الأول وتزويد المنتخبات بأفضل العناصر الموهوبة.
وأوضح هشام بومبار، المدير الفني لأكاديمية حتا لكرة القدم، أن برنامج تجميع المواهب الرياضية تضمن حصصاً تدريبية متعددة، منها اللعب في مساحات ضيقة وتحت الضغط لقياس سرعة رد فعل اللاعبين، بالإضافة إلى إجراء اختبارات بدنية تحت إشراف أكاديمية سبورتيفاي. وأكد أن تدريب اللاعبين الموهوبين مع بعضهم يساعد على رفع وتحسين مستوياتهم بشكل أسرع وأفضل.
وأشار وائل السيسي، المدير الفني لأكاديمية شباب الأهلي، إلى أن برنامج مركز تدريب المواهب تحت 14 و15 سنة يعتمد على أهداف واضحة ومنهجية عمل طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، لتطوير اللاعبين في مختلف مراكز اللعب، مع التركيز على التدريب الفردي ورفع مستوى اللاعبين بشكل أسرع وبناء ملف تعريفي لكل لاعب ومتابعة احتياجاتهم بشكل دوري لتطوير الأداء.
ومن جانبه شكر د. سجاد كرامي، مدير أكاديمية «سبورتيفاي» للقياسات البدنية، مجلس دبي الرياضي على إطلاق هذه المبادرة الرائدة لتنظيم مراكز تطوير للمواهب الرياضية، وعبر عن سعادته بأن تكون أكاديمية سبورتيفاي جزءاً من هذا المبادرة، حيث تم إجراء اختبارات بدنية وفحص عوامل الجاهزية البدنية المختلفة، بما في ذلك القوة والسرعة والمرونة والتوازن والتسارع وسرعة رد الفعل، لتحديد نقاط القوة والضعف لدى اللاعبين، ومن خلال هذه الاختبارات، تم حصر اللاعبين الذين يتمتعون بمستويات أعلى من الجاهزية في الفئات العمرية من 12 إلى 17 عاماً، وأكد تفاؤله من النتائج التي سيحققها هؤلاء اللاعبون في المستقبل.
وأكد باتريك هودريك، المدير الفني لأكاديمية الوصل لكرة القدم، نجاح حصص تدريب مجموعة المواهب تحت 12-13 عاماً، مشيراً إلى أن التصنيف الفني للاعبين وزيادة التحدي فيما بينهم كانت عوامل محفزة لتقديم مستوى متقدم. واعتبر التجربة ناجحة ومميزة، مع تأكيده على أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه التجمعات خلال الموسم المقبل.

أخبار ذات صلة
مطار دبي يتوقع استقبال 3.7 مليون مسافر خلال عطلات العيد والمدارس
عمر العلماء: دبي نتاج رؤية ممتدة للمستقبل أرساها محمد بن راشد
مجلس دبي الرياضي
دبي
الوصل
النصر
شباب الأهلي
آخر الأخبار
بنك المارية المحلي يُطلق برنامج "إتقان – المصرفي الرقمي الشامل"
اقتصاد
بنك المارية المحلي يُطلق برنامج "إتقان – المصرفي الرقمي الشامل"
اليوم 15:36
«مالية أبوظبي» تطلق دورة الموازنة لعام 2025
«مالية أبوظبي» تطلق دورة الموازنة لعام 2025
اليوم 15:34
«دبي الرياضي» يُطلق مراكز تطوير مواهب كرة القدم بالأندية
الرياضة
«دبي الرياضي» يُطلق مراكز تطوير مواهب كرة القدم بالأندية
اليوم 15:30
رئيس مالاوي: مقتل نائب الرئيس ومرافقيه في حادث تحطم الطائرة
الأخبار العالمية
رئيس مالاوي: مقتل نائب الرئيس ومرافقيه في حادث تحطم الطائرة
اليوم 15:28
«الطيران المدني» تؤكد التزامها بدعم جهود خفض الانبعاثات بالقطاع
اقتصاد
«الطيران المدني» تؤكد التزامها بدعم جهود خفض الانبعاثات بالقطاع
اليوم 15:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©