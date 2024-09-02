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الرياضة

الاتحاد يتعاقد مع دانيلو بيريرا

الاتحاد يتعاقد مع دانيلو بيريرا
2 سبتمبر 2024 22:45

 
الرياضر (د ب أ)

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اتفقت إدارة نادي الاتحاد السعودي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل ضم المدافع البرتغالي دانيلو بيريرا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ونقلت صحيفة «الرياضية» السعودية عن مصادر وصفتها بالخاصة، أن البرتغالي دومينجو سواريز، الرئيس التنفيذي، والإسباني رامون بلينز، بالإضافة للمدرب الفرنسي لوران بلان، هم من أوصوا بضم اللاعب البرتغالي.
وانضم بيريرا، الذي سيكمل الشهر المقبل 33 عاماً، إلى الفريق الفرنسي في أكتوبر 2020، معاراً من بورتو البرتغالي، قبل أن ينتقل بصفة نهائية للنادي الفرنسي في صيف عام 2021، وكان يتبقى عام واحد فقط على عقده مع فريق العاصمة الفرنسية.
وحقق الاتحاد الفوز في أول مباراتين له بالدوري السعودي هذا الموسم، حيث فاز في الأولى على الخلود 1- صفر، قبل أن يفوز في الثانية على التعاون 2-1.

 

 

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