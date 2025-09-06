الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يوقع على تسهيلات جمركية لبعض الدول

ترامب يوقع على تسهيلات جمركية لبعض الدول
6 سبتمبر 2025 08:31

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقدم بعض الإعفاءات الجمركية اعتباراً من يوم الاثنين لشركاء تجاريين يبرمون صفقات على صادرات صناعية مثل النيكل والذهب ومعادن أخرى، بالإضافة إلى المستحضرات الصيدلانية والمواد الكيميائية.
ويحدد الأمر التنفيذي أكثر من 45 فئة لإلغاء التعريفات الجمركية على واردات من "الشركاء المتحالفين" الذين يبرمون اتفاقيات إطارية لخفض الرسوم الجمركية "المضادة" التي فرضها ترامب.
ويعيد الأمر رسوم الولايات المتحدة الجمركية إلى وضعها الطبيعي في ضوء التزاماتها ضمن الاتفاقيات الإطارية الحالية، بما في ذلك تلك المبرمة مع حلفاء مثل اليابان والاتحاد الأوروبي.
وأضافت الإدارة أن الإعفاءات للدول التي لديها اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة ستبدأ الساعة 0401 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين.

أخبار ذات صلة
ترامب يهدد بإرسال الحرس الوطني إلى شيكاغو
ترامب يعتزم حضور نهائي أميركا المفتوحة للتنس
المصدر: رويترز
دونالد ترامب
ترامب
آخر الأخبار
غيث النعيمي يُتوج بلقب بطولة حمدة تريم الخيرية للشطرنج
الرياضة
غيث النعيمي يُتوج بلقب بطولة حمدة تريم الخيرية للشطرنج
اليوم 16:00
عبدالله جاسم يخطف صدارة «طواف صلالة»
الرياضة
عبدالله جاسم يخطف صدارة «طواف صلالة»
اليوم 15:55
رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. ملك الأردن يصل إلى البلاد في زيارة عمل
علوم الدار
رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. ملك الأردن يصل إلى البلاد في زيارة عمل
اليوم 15:54
مشاركات تستعرض ابتكارات بيطرية في "معرض أبوظبي للصيد والفروسية"
علوم الدار
مشاركات تستعرض ابتكارات بيطرية في "معرض أبوظبي للصيد والفروسية"
اليوم 15:53
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
اليوم 15:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©