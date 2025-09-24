محمد بن راشد يشهد "ملتقى محمد بن راشد للقادة"

الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

24 سبتمبر 2025 16:58

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الذي يجمع أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي.
وقال سموه عبر منصة إكس:"شهدت اليوم ملتقى "محمد بن راشد للقادة".. لقاء يجمع أهم 1000 شخصية من القطاعين العام والخاص بدبي . أسميهم فريق دبي .. ووضعت لهم رؤية متجددة بأن تكون دبي المدينة الأجمل والأرقى في العالم في مكانها ومكانتها وروحها وثقافتها وعمرانها.
وأضاف سموه :"باختصار نريدها أفضل مدينة في العالم. وطلبنا من كل مسؤول متابعة تحقيق هذه الرؤية بجهود مضاعفة.. وإرساء معايير خاصة لتقييم الإنجاز وسرعة التنفيذ .. جميع قراراتنا وسياساتنا ومشاريعنا لا بد أن تبدأ من الإنسان وتنتهي إليه.. لتكون حياته أفضل حياة .. في أفضل مدينة وأرقى مجتمع والأكثر تحضراً عالمياً".

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
