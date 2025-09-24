الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«الأعلى للطاقة» في دبي يستعرض أهداف الإمارة لخفض الانبعاثات

«الأعلى للطاقة» في دبي يستعرض أهداف الإمارة لخفض الانبعاثات
24 سبتمبر 2025 16:57

دبي (الاتحاد)
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع التسعين للمجلس، الذي عُقد افتراضياً، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، مدير عام مؤسسة دبي للبترول وهيئة دبي للتجهيزات «دوسب»، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، واستعرض المجلس الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي في متابعة تقييم الانبعاثات الكربونية وخفضها، بما يدعم تحقيق استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، واعتمد قياس انبعاثات غازات الدفيئة لعام 2024.
كما اعتمد المجلس قائمة الفائزين في جائزة الإمارات للطاقة 2025، التي تكرّم أفضل الممارسات والمشاريع المبتكرة في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والاستدامة على مستوى المنطقة. 
وقال معالي سعيد محمد الطاير، إن غايتنا تتمثل في دعم خريطة طريق الاستدامة وتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، بما يسهم في الوصول إلى نسبة 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، ونولي أهمية كبرى لتبني أفضل الممارسات والتقنيات المتقدمة التي ترفع من كفاءة استخدام الموارد، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة، بما ينسجم مع المبادرات والاستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات.
من جانبه، قال أحمد بطي المحيربي، إن المجلس اعتمد إطارين تنظيميين مهمين لقطاع تجارة المنتجات البترولية في دبي، وهما السياسة الخاصة بالسلامة في تجارة المنتجات البترولية التي تهدف إلى ضمان أعلى معايير الصحة والسلامة وحماية البيئة، إلى جانب الإطار التنظيمي لتجارة المنتجات البترولية الذي يوفر آليات حوكمة شاملة لتعزيز الشفافية والكفاءة والامتثال في هذا القطاع.

 

