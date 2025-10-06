الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

قمة بورتو وبنفيكا «سلبية»!

قمة بورتو وبنفيكا «سلبية»!
6 أكتوبر 2025 09:01

لشبونة (د ب أ)

خيم التعادل السلبي على قمة بورتو وضيفه بنفيكا، ضمن الجولة الثامنة من الدوري البرتغالي لكرة القدم.
وكانت المباراة أحيطت بها الشكوك قبل إقامتها بأيام قليلة، بعد إصابة بعض لاعبي بنفيكا، والمدير الفني، جوزيه مورينيو، بحمى تسببت في العديد من الأعراض بين صفوف اللاعبين، لكن الفريق الضيف شارك في المباراة بصورة طبيعية.
ولم تشهد دقائق المباراة الـ90 نجاح الفريقين في محاولاتهما لتسجيل هدف يكسر نتيجة التعادل السلبي، لينتهي اللقاء بنفس النتيجة.
وكانت تلك المباراة بمثابة أول عودة لمورينيو إلى ملعب «درجاو»، حيث سبق له تدريب بورتو بين عامي 2002 و2004، قبل الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي، وأندية أخرى، مثل إنتر ميلان الإيطالي، وريال مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وتوتنهام الإنجليزي، وروما الإيطالي، وفنار بخشة التركي.
ورفع بنفيكا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر بورتو، ويفصله عن صاحب المركز الثاني سبورتنج لشبونة نقطة واحدة.

 

