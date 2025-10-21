الابتكار الغذائي

الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
22 أكتوبر 2025 00:15

 نخبة من رواد الصناعة من مختلف قطاعات الزراعة والأغذية، يشاركون في «أسبوع أبوظبي العالمي للغذاء 2025» الذي انطلقت فعالياته للبحث عن حلول لمواجهة تحديات الغذاء، وتطوير الشراكات الاستراتيجية، تجسيداً لدور الإمارات وأبوظبي الريادي في مجالات الأمن الغذائي والزراعة والاستدامة، وترسيخ مكانتها منصةً دوليةً رئيسةً للحوار حول بناء أنظمة غذائية مستدامة، ومركزاً عالمياً للابتكار في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.
فعاليات الأسبوع التي انطلقت برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، تبرز الإمارات وأبوظبي في طليعة الدول الحريصة على إرساء دعائم الأمن الغذائي، وتعزيز الابتكار في نظم الغذاء العالمي، إلى جانب عملها المستمر على تأمين استدامة سلاسل التوريد، ومكافحة الجوع.
 استضافة الحدث العالمي الذي يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في وضع الأمن الغذائي المستدام في صدارة الأولويات، تسهم في بناء الشراكات لإحداث تحوّل في الابتكار بمجال الغذاء، لتلبية الطلب المتزايد، وضمان توفير الغذاء للمجتمعات والشعوب المحتاجة، خاصة في ظل تداعيات التغيرات المناخية التي أثرت بشكل واضح على الزراعة والنظم الغذائية في العديد من دول العالم.

