الشناوي: هدفنا إسعاد جماهير الأهلي وحصد «السوبر المصري»



أبوظبي (د ب أ)



أكد محمد الشناوي قائد الأهلي المصري، أن الفريق استعد بشكل قوي لمواجهة الزمالك في المباراة النهائية لكأس السوبر المصري، المقرر إقامتها على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

وقال الشناوي في مؤتمر صحفي: «أنهينا الخطوة الأولى بالتأهل إلى النهائي، بعد الفوز على سيراميكا، وندرك جيداً قيمة المباراة النهائية، سواء بالنسبة لنا كلاعبين أو للجهاز الفني، ونستعد بكل تركيز من أجل تحقيق هدفنا بالفوز باللقب».

وأضاف: «جماهير الأهلي دائماً تقف خلف الفريق، وهم الدافع الأكبر لنا في كل البطولات، ونلعب من أجل إسعادهم ونتمنى أن نحتفل معهم بالبطولة بعد نهاية المباراة». وقال: «إقامة البطولات في الإمارات تسعدنا دائماً، فالأجواء هنا رائعة، والجماهير تكون حاضرة بكثافة، وتشجعنا بحماس كبير، مما يمنح اللاعبين طاقة إضافية داخل الملعب».