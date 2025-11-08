الأهلي يتفوق على الاتحاد في «قمة جدة»



جدة (رويترز)



سجل رياض محرز هدف فوز الأهلي 1-صفر على مضيفه الاتحاد في قمة جدة بالدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، لتتواصل معاناة حامل اللقب.

ورفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس.

وتجمد رصيد الاتحاد، الذي لم يفز في آخر خمس مباريات بالدوري، عند 11 نقطة في المركز الثامن.

ولا يزال المدرب سيرجيو كونسيساو يبحث عن الفوز الأول مع الاتحاد في الدوري بعدما خسر مرتين وتعادل مثلهما منذ أن حل محل المدرب لوران بلان.

وافتقرت جميع محاولات الاتحاد للدقة على مدار اللقاء، ولم ينجح القائد كريم بنزيمة في تهديد مرمى إدوار مندي حارس الأهلي.

وأرسل حسام عوار لاعب الاتحاد ركلة ركنية نحو الفرنسي بنزيمة الذي استقبلها بتسديدة مباشرة بعيداً عن المرمى في الدقيقة 12.

وكان التهديد الأول للأهلي، عندما انطلق محرز من الجانب الأيمن لكن الدفاع أبعد تسديدته.

وأطلق عوار ضربة رأس بعد تمريرة عرضية لكنها اصطدمت برأس بنزيمة في منتصف الشوط الأول.

وكاد فرانك كيسي أن يمنح الأهلي التقدم، لكنه سدد في جسد الحارس بريدراج رايكوفيتش ليسيطر على الكرة المرتدة ويسدد لاعب الوسط القادم من كوت ديفوار، لكن نجولو كانتي أبعد الكرة من على خط المرمى قبل إشارة الحكم بوجود تسلل قرب الاستراحة.

وهز الجزائري محرز الشباك في الدقيقة 55 بتسديدة رائعة من مدى قريب، بعدما وضع الكرة بإتقان أسفل الحارس رايكوفيتش بعدما سيطر على تمريرة منخفضة.

ولم يشهد الشوط الثاني العديد من الفرص، مع تراجع الأهلي للخلف وغلق مناطقه الدفاعية مع سيطرة الاتحاد على الكرة دون القدرة على فك تنظيم فريق المدرب ماتياس يايسله.

إلا أن الاتحاد كاد أن يدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع لولا تألق الحارس مندي.

إذ أطلق دانيلو ضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها البديل أحمد الغامدي، لكن السنغالي مندي أبعدها ببراعة ليضمن الفوز للأهلي.