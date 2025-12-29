مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل بالذيد.. «بهجة» تحصد «كأس الثنايا»



الذيد (الاتحاد)



أقيمت منافسات اليوم السادس لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «الذيد 2025-2026»، على أرضية ميدان الذيد، والخاصة بفئة الثنايا، وسط حضور جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن.

وشهدت منافسات الفترة المسائية، التي أقيمت لمسافة 6 كيلومترات صراعاً قوياً بين النخب المشاركة، حيث انطلقت الأشواط بحماس كبير عكس المستوى المتطور الذي وصلت إليه المطايا المشاركة، في ظل تنظيم متميز وحضور جماهيري واسع.

واستطاعت «بهجة» لمانع بن حماد الشامسي من حسم ناموس الشوط الأول، كأس بكار مفتوح، بعد أداء لافت قادها إلى انتزاع المركز الأول بزمن 9:12:90 دقيقة،

وفي الشوط الثاني وبندقية الجعدان مفتوح، كان الناموس من نصيب «الخفجي» لعبدالعزيز موسى عبدالعزيز الموسى، بعد أن سجل توقيتاً بلغ 9:15:77 دقيقة، بينما تواصل التنافس القوي في بقية الأشواط، حيث كان المركز الأول في الشوط الثالث من نصيب «معراض» لراشد سعيد حمود العفاري بزمن 9:22:98 دقيقة، والشوط الرابع من نصيب «الشايبة» لعلي أحمد بن رحمة الشامسي بزمن 9:27:98 دقيقة، وذهب الشوط الخامس إلى «هيمان» لمحمد علي حماد الشامسي بزمن 9:24:57 دقيقة، والشوط السادس إلى «شاهين» لعبدالله حمد سالم بالعود العامري بزمن 9:28:77 دقيقة، والشوط السابع من نصيب «ربشة» لسالم سيف علي سويلم الكتبي بزمن 9:28:98 دقيقة، وجاء المركز الأول في الشوط الثامن لمصلحة «روعة» لراشد سعيد حمدان النعيمي بتوقيت بلغ 9:28:35 دقيقة.

وشهدت الفترة الصباحية إقامة 14 شوطاً، من منافسات فئة الثنايا، لمسافة 6 كيلو مترات، وتصدرت «الشاهينية» لمصبح سويدان المتفيج الكتبي، أول الأشواط، بزمن 9:24:34 دقيقة، بينما طارت «خيرة» لعبيد سالم بن حمد العفاري، بناموس ثاني الأشواط بزمن 9:33:16 دقيقة، وتألق «ملهم» لراشد خلفان بن جرش الكتبي، وتفوق على منافسيه في الشوط الثالث، ووصل إلى خط النهاية بزمن 9:21:36 دقيقة «التوقيت الأفضل»، وأهدى «الواضح» مالكه راشد مهير بن سعيد الكتبي، ناموس الشوط الرابع بزمن 9:36:73 دقيقة.

وأسفرت الأشواط من الخامس وحتى العاشر عن فوز «شواهين» لعبيد حمد بن مطوع الضحى الكتبي، و«طاقة» لعابر خلفان بن محمد الهاملي، و«مبهر» لرشاد سالم بن راشد الساعدي، و«الفارس» لحمد عبيد حمد بن مطوع الكتبي، و«الوارية» لسعيد منانة بن غدير الكتبي، و«رواية» لمطر الذيب بن خلفان بوقضين النعيمي، وفي الأشواط من الحادي عشر وحتى الرابع عشر، كان الفوز من نصيب «شاهين» لأحمد محمد بن دغاش محمد العامري، و«شجاع» لمانع علي محمد بن حماد الشامسي، و«سمو» لمشعل سالم بن عبيد الشمري، و«العاصمة» لسعيد محمد بن فالح الشامسي.