الإكوادوري أوردونيز على أعتاب ليفربول

لندن (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية في الإكوادور وإنجلترا، اليوم الجمعة، أن المدافع الشاب جويل أوردونيز بات على أعتاب الانضمام لنادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقبل عدة أشهر، ارتبط اسم اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً بنادي مرسيليا الفرنسي، لكن يبدو أنه يقترب الآن من التوصل إلى اتفاق نهائي مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفض كلوب بروج البلجيكي التفريط في اللاعب الإكوادوري لصالح مرسيليا، وحاول أوردونيز الضغط من أجل الرحيل، ووصل الأمر إلى غيابه عن التدريبات.

واضطر أوردونيز في نهاية المطاف للبقاء موسماً آخر مع بروج، حيث أثبت إمكاناته الكبيرة من خلال مشاركته في 23 مباراة، منها 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لتقارير صحيفة «ديلي ميرور» ووسائل إعلام إكوادورية مثل «تيراديبورتيس» و«دياريو إكسبريسو»، فإن ليفربول يقترب بشدة من حسم الصفقة، بل إن مصادر تشير إلى التوصل لاتفاق بالفعل.

وتأتي هذه الخطوة من جانب ليفربول، لتعزيز خط الدفاع في ظل إصابات جيوفاني ليوني وجو جوميز، وتراجع مستوى إبراهيما كوناتي الذي لم يمدد عقده بعد ومن المتوقع رحيله مجاناً هذا الصيف.

وتشير التقارير إلى أن قيمة الصفقة ستبلغ حوالي 50 مليون يورو شاملة المكافآت، وهو مبلغ رفض تشيلسي دفعه في وقت سابق.

وحال إتمام الصفقة، ينضم أوردونيز إلى قائمة أغلى ثلاثة لاعبين إكوادوريين في التاريخ، خلف مويسيس كايسيدو (116 مليون يورو إلى تشيلسي) وبيرو هينكابي (52 مليون يورو إلى أرسنال).