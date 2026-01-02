الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الإكوادوري أوردونيز على أعتاب ليفربول

الإكوادوري أوردونيز على أعتاب ليفربول
2 يناير 2026 16:52

لندن (د ب أ)
ذكرت تقارير إعلامية في الإكوادور وإنجلترا، اليوم الجمعة، أن المدافع الشاب جويل أوردونيز بات على أعتاب الانضمام لنادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وقبل عدة أشهر، ارتبط اسم اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً بنادي مرسيليا الفرنسي، لكن يبدو أنه يقترب الآن من التوصل إلى اتفاق نهائي مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
ورفض كلوب بروج البلجيكي التفريط في اللاعب الإكوادوري لصالح مرسيليا، وحاول أوردونيز الضغط من أجل الرحيل، ووصل الأمر إلى غيابه عن التدريبات.
واضطر أوردونيز في نهاية المطاف للبقاء موسماً آخر مع بروج، حيث أثبت إمكاناته الكبيرة من خلال مشاركته في 23 مباراة، منها 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا.
ووفقاً لتقارير صحيفة «ديلي ميرور» ووسائل إعلام إكوادورية مثل «تيراديبورتيس» و«دياريو إكسبريسو»، فإن ليفربول يقترب بشدة من حسم الصفقة، بل إن مصادر تشير إلى التوصل لاتفاق بالفعل.
وتأتي هذه الخطوة من جانب ليفربول، لتعزيز خط الدفاع في ظل إصابات جيوفاني ليوني وجو جوميز، وتراجع مستوى إبراهيما كوناتي الذي لم يمدد عقده بعد ومن المتوقع رحيله مجاناً هذا الصيف.
وتشير التقارير إلى أن قيمة الصفقة ستبلغ حوالي 50 مليون يورو شاملة المكافآت، وهو مبلغ رفض تشيلسي دفعه في وقت سابق.
وحال إتمام الصفقة، ينضم أوردونيز إلى قائمة أغلى ثلاثة لاعبين إكوادوريين في التاريخ، خلف مويسيس كايسيدو (116 مليون يورو إلى تشيلسي) وبيرو هينكابي (52 مليون يورو إلى أرسنال).

أخبار ذات صلة
«توب 10» للأندية الأكثر ربحاً بالقيمة السوقية.. ساندرلاند وكومو أكبر المفاجآت
رحلة ماريسكا مع «البلوز».. هل استحق بطل العالم مغادرة تشيلسي؟!
ليفربول
مرسيليا
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
الأكثر خسارة بالقيمة السوقية في 2025.. الإنجليز أكثر المتضررين
الرياضة
الأكثر خسارة بالقيمة السوقية في 2025.. الإنجليز أكثر المتضررين
اليوم 18:45
محمد بن راشد يحضر أفراح المقعودي والسبوسي
علوم الدار
محمد بن راشد يحضر أفراح المقعودي والسبوسي
اليوم 18:41
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال عنيف يهز المكسيك
اليوم 18:36
جماهير الوصل تودّع محمد بن عبيد آل مكتوم بـ «تيفو مؤثر» في زعبيل
الرياضة
جماهير الوصل تودّع محمد بن عبيد آل مكتوم بـ «تيفو مؤثر» في زعبيل
اليوم 18:30
«دوري الأولى».. مصفوت يستقبل «يونايتد» وسيتي يلاقي الجزيرة الحمراء غداً
الرياضة
«دوري الأولى».. مصفوت يستقبل «يونايتد» وسيتي يلاقي الجزيرة الحمراء غداً
اليوم 18:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©