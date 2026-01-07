أونيل يخلف روسنير في تدريب ستراسبورج

باريس (رويترز)
أعلن نادي ستراسبورج الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع مدرب ولفرهامبتون واندرارز السابق جاري أونيل ليخلف ليام روسنير الذي رحل لتولي تدريب تشيلسي.
وكان أونيل بعيداً عن العمل منذ إقالته من تدريب ولفرهامبتون في ديسمبر كانون الأول 2024، وستكون أول مهمّة للمدرب الإنجليزي، البالغ من العمر 42 عاماً مع ستراسبورج في مباراة بكأس فرنسا يوم السبت المقبل.
وقال أونيل في بيان «أنا فخور بالانضمام إلى هذا النادي الرائع ولا أطيق الانتظار حتى أبدأ العمل. ستراسبورج لديه تاريخ فريد وشغف استثنائي ومرونة كبيرة، وبالطبع مشجعون مخلصون يريدون رؤية هذا الفريق يلعب كرة قدم جميلة وينجح. لدينا مجموعة من اللاعبين ذوي الجودة العالية وأهداف واضحة وطموحة لهذا الموسم. أولويتي هي العمل بجدٍّ مع الفريق وتقديم كل ما لدي من أجل نجاح النادي».