أونيل يخلف روسنير في تدريب ستراسبورج



باريس (رويترز)

أعلن نادي ستراسبورج الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع مدرب ولفرهامبتون ​واندرارز السابق جاري أونيل ليخلف ‌ليام روسنير الذي رحل لتولي ​تدريب تشيلسي.

وكان أونيل ⁠بعيداً عن العمل منذ إقالته من تدريب ولفرهامبتون في ديسمبر كانون الأول 2024، ⁠وستكون أول مهمّة للمدرب الإنجليزي، ⁠البالغ من العمر 42 عاماً مع ستراسبورج في مباراة ​بكأس فرنسا يوم السبت المقبل.

وقال أونيل في بيان «أنا فخور بالانضمام إلى هذا النادي الرائع ​ولا أطيق الانتظار حتى ‍أبدأ العمل. ستراسبورج لديه تاريخ فريد وشغف استثنائي ومرونة كبيرة، وبالطبع مشجعون مخلصون ‍يريدون رؤية هذا الفريق ⁠يلعب كرة ​قدم جميلة وينجح. لدينا مجموعة من ​اللاعبين ذوي الجودة العالية وأهداف ‍واضحة وطموحة لهذا الموسم. أولويتي هي العمل بجدٍّ مع الفريق وتقديم كل ما لدي من أجل ‌نجاح النادي».