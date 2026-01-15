ترامب يعتزم لقاء زعيمة المعارضة الفنزويلية

من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، في البيت الأبيض، بزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، التي ينظر إلى حزبها السياسي على نطاق واسع باعتباره الفائز بنتائج انتخابات 2024 التي رفضها الرئيس حينذاك نيكولاس مادورو قبل أن تقوم الولايات المتحدة بإلقاء القبض عليه في غارة عسكرية جريئة هذا الشهر.

وبعد أقل من أسبوعين على قيام القوات الأميركية باعتقال مادورو وزوجته في مجمع شديد الحراسة في كاراكاس ونقلهما إلى نيويورك ليمثلا أمام المحاكمة بتهم تتعلق بتهريب المخدرات، من المقرر أن يستضيف ترامب الحائزة على جائزة نوبل للسلام ماتشادو، رغم أنه سبق أن قلل من جدارتها لتولي قيادة فنزويلا وأثار شكوكاً بشأن التزامه المعلن بدعم الحكم الديمقراطي في البلاد.

ووصف ترامب ماتشادو في مقابلة مع وكالة رويترز بأنها "امرأة لطيفة جدا، وقد شاهدتها على شاشات التليفزيون، وأعتقد أننا سنتناول فقط الأمور الأساسية في حديثنا".

ويأتي هذا اللقاء في وقت أشار فيه ترامب وكبار مستشاريه إلى استعدادهم للعمل مع رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريجيز، التي كانت نائبة الرئيس السابق مادورو، والتي لا تزال مع آخرين من الدائرة الضيقة للرئيس المخلوع مسؤولة عن إدارة العمليات اليومية للحكومة.