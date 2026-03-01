الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

سيادتنا خط أحمر

سيادتنا خط أحمر
2 مارس 2026 00:15

استمرار إيران في استهداف الإمارات، وعدد من الدول المجاورة، يؤكد أن النظام في طهران لديه الإصرار على فرض العزلة على نفسه، ويعادي دولاً عملت عملاً دؤوباً خلال سنوات عدة من أجل منع هذه الحرب. 
وإغلاق الإمارات سفارتها في طهران، وسحب سفيرها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية، على خلفية استمرار الاعتداءات الصاروخية السافرة التي استهدفت أراضيها، تجسيدٌ لموقف الدولة الثابت والحازم في رفض أي اعتداء يمسّ أمنها وسيادتها، في ظل استمرار النهج العدواني والاستفزازي الذي يقوِّض فرص التهدئة، ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة.
أياً كان المسار الذي ستختاره طهران، سنكون مستعدين له، فالإمارات، قيادة وشعباً، جاهزة للتعامل مع المسارات كافة. نعم، نريد خفض التصعيد، وإيجاد ترتيبات أمنية مفيدة لهذه المنطقة، ونهجنا الدائم الدعوة للهدوء وضبط النفس، وتوجهنا أن «باب الدبلوماسية» لا يغلق أبداً، لكن نرفض في الوقت نفسه، وبشدة، أي اعتداء يمسّ أمننا وسيادتنا.

أخبار ذات صلة
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
الدفاع القطرية تعلن استهداف مسيرتين إيرانيتين منشآت دون خسائر بشرية
الإمارات
إيران
طهران
آخر الأخبار
مسيرات تستهدف خزانات الوقود بميناء الدقم العُماني
الأخبار العالمية
مسيرات تستهدف خزانات الوقود بميناء الدقم العُماني
اليوم 11:49
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
علوم الدار
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
اليوم 10:29
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
صعود أسعار النفط
اليوم 09:58
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية
اليوم 09:49
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
الأخبار العالمية
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
اليوم 09:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©