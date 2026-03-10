الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

وزيرا خارجية السعودية والبحرين يبحثان هاتفياً تداعيات الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون

11 مارس 2026 00:28

بحث سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، في اتصال هاتفي مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية المتواصلة على البنى التحتية والمنشآت المدنية على دول مجلس التعاون، وما أسفرت عنه من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية، إنه تمت خلال الاتصال الهاتفي، مناقشة أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، إزاء اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ظل عضوية مملكة البحرين غير الدائمة لعامي 2026 - 2027، والتأكيد على أهمية التشاور الثنائي وتوحيد المواقف وحشد الدعم والتأييد الدولي بخصوص قضايا المنطقة، وعلى وجه الخصوص العدوان الإيراني على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المصدر: وام
فيصل بن فرحان
وزارة الخارجية السعودية
عبداللطيف بن راشد الزياني
إيران
البحرين
مجلس التعاون الخليجي
اتصال هاتفي
دول مجلس التعاون
السعودية
