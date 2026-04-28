رؤية استراتيجية

قرار الإمارات بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، و«أوبك +»، قرار سيادي، يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد للدولة، ومع تطور قطاع الطاقة، وقدرات الإمارات الإنتاجية الفعلية، ومصالحها الوطنية، واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

القرار الذي جاء بعد مراجعة مستفيضة لسياسة الدولة الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية، والتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعّال في تلبية الاحتياجات الملحّة للسوق، يرسّخ التزام الإمارات بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية.

الإمارات التي انضمت إلى «أوبك» في عام 1967 من خلال إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها في المنظمة بعد قيام الدولة في عام 1971، وقامت بدور فعّال في دعم استقرار سوق النفط العالمي، وتعزيز الحوار بين الدول المنتجة، لا يغيّر القرار التزامها باستقرار الأسواق العالمية أو نهجها القائم على التعاون مع المنتجين والمستهلكين، بل يعزز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة.