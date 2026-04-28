رؤية استراتيجية

الأربعاء 29 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
29 ابريل 2026 00:01

قرار الإمارات بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، و«أوبك +»، قرار سيادي، يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد للدولة، ومع تطور قطاع الطاقة، وقدرات الإمارات الإنتاجية الفعلية، ومصالحها الوطنية، واستقرار أسواق الطاقة العالمية.
القرار الذي جاء بعد مراجعة مستفيضة لسياسة الدولة الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية، والتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعّال في تلبية الاحتياجات الملحّة للسوق، يرسّخ التزام الإمارات بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية.
الإمارات التي انضمت إلى «أوبك» في عام 1967 من خلال إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها في المنظمة بعد قيام الدولة في عام 1971، وقامت بدور فعّال في دعم استقرار سوق النفط العالمي، وتعزيز الحوار بين الدول المنتجة، لا يغيّر القرار التزامها باستقرار الأسواق العالمية أو نهجها القائم على التعاون مع المنتجين والمستهلكين، بل يعزز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة.

أخبار ذات صلة
الإمارات: مستعدون للمشاركة في جهود ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً
فائزون بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر: الابتكار والاستدامة عنوان المرحلة
آخر الأخبار
مقاتلة «إف 35» تنطلق من حاملة طائرات أميركية في بحر العرب (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب: إيران أبلغتنا أنها في «حالة انهيار» وتحاول تحديد قيادتها
29 ابريل 2026
عناصر من قوات الأمن العراقية في بغداد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
القوات العراقية تطلق النار على طائرة مسيّرة فوق «المنطقة الخضراء»
29 ابريل 2026
طفل يجلب مياه الشرب في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط القطاع (أف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تستخدم المياه «سلاحاً» في غزة
29 ابريل 2026
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو
الأخبار العالمية
فرنسا تجدد التأكيد على هدف عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً
29 ابريل 2026
جانب من لندن
الأخبار العالمية
بريطانيا تستدعي سفير إيران رداً على «تعليقات تحريضية»
29 ابريل 2026
