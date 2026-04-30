الخميس 30 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
تسجيل 2149 وحدة عقارية في عجمان خلال الربع الأول

عبدالعزيز بن حميد يطلع على تقرير المشاريع العقارية بعجمان في الربع الأول
30 ابريل 2026 17:15


عجمان (وام)
اطلع الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، على تقرير المشاريع العقارية للربع الأول، والذي يتضمن نسب الإنجاز الفعلية والمخططة للمشاريع المسجلة والمنجزة وقيد الإنشاء وحالة التقدم في التنفيذ مقارنة بالبرنامج الزمني المعتمد.
وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، خلال اجتماع مع مسؤولي الدائرة، أن عجمان تواصل وتيرة نموها المتسارعة، وأصبحت مدينة عصرية ومحوراً استراتيجياً للأعمال والاستثمار، خصوصاً في المجال العقاري، بفضل الاستراتيجية العقارية المتكاملة التي تبنتها دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، من أجل قطاع عقاري مستدام يتسم بالشفافية والابتكار، ويرتكز على رؤى المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين.
وثمن جهود فرق العمل، مشيراً إلى سعي الدائرة إلى بناء سوق عقارية تنافسية قائمة على التكنولوجيا والابتكار تسهم في تعزيز جودة الحياة في المشاريع العقارية والمجمعات السكنية، وترسخ مكانة عجمان مدينة عصرية توفر جميع سبل الرفاهية والراحة للسكان، بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات مختلف شرائح المجتمع.
من جانبه، أوضح المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن عدد المشاريع المسجلة خلال الربع الأول من عام 2026 بلغ 6 مشاريع فيما تم تسجيل 2149 وحدة عقارية.
وأكد المهيري حرص الدائرة على تنظيم عمل شركات التطوير العقاري، ومتابعة سير المشاريع بطرق مبتكرة وغير تقليدية، تضمن السرعة والكفاءة في الأداء.

