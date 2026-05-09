263 مليار دولار قيمة تجارة الخدمات في الصين خلال الربع الأول

9 مايو 2026 18:29


بلغت قيمة تجارة الخدمات في الصين 263 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة نمو 2.3% على أساس سنوي.وبحسب بيانات أصدرتها وزارة التجارة الصينية تجاوز إجمالي قيمة واردات وصادرات الخدمات 1.8 تريليون يوان (حوالي 262.8 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وحققت صادرات خدمات السفر زيادة بنسبة 32.3% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 105.35 مليار يوان خلال الفترة المذكورة، مسجلة بذلك أعلى معدل نمو بين جميع قطاعات صادرات الخدمات، فيما بلغ إجمالي قيمة واردات خدمات النقل 230.2 مليار يوان، بزيادة 22.8% على أساس سنوي، وهو ما يمثل أسرع وتيرة من بين أكبر خمس فئات لواردات الخدمات من حيث الحجم.
وتوسعت تجارة الخدمات كثيفة المعرفة بنسبة 1.6% على أساس سنوي في الربع الأول، لتمثل 43.5% من إجمالي تجارة الخدمات، بينما حققت الخدمات الثقافية والترفيهية الشخصية، وكذلك الخدمات المالية، مكاسب تصديرية كبيرة، حيث ازدادت بنسبة 25.6% و16.1% على أساس سنوي على التوالي.

 

المصدر: وام
