الإمارات تبذل جهوداً واسعة في التصدي للتطرف والإرهاب من خلال رؤية شاملة تجمع بين الإجراءات الأمنية والفكرية، ومراقبة القنوات المالية المشبوهة، وتجفيف مصادر الدعم غير المشروع، بما يضمن محاصرة هذه الآفات والحد من انتشارها، والقضاء على التمويل العابر للحدود.

وإدراج الدولة 21 فرداً وكياناً على قائمة الإرهاب المحلية، لارتباطهم بحزب الله اللبناني، بموجب القرار رقم 63 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس الوزراء، يعكس الموقف الإماراتي الثابت والراسخ تجاه محاربة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، ومنع أي مصادر لتمويل الجماعات والكيانات الإرهابية.

القرار يأتي في إطار الحرص على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب، من خلال تنسيق الجهود المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي، ويؤكد التزام الإمارات بتعزيز الأمن والاستقرار، ومواجهة كل ما يهدد سلامة المجتمعات أو يستهدف تقويض السلم الإقليمي والدولي.