الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
اعتداء غادر
18 مايو 2026 00:15

الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بطائرة مسيَّرة دخلت أراضي الدولة من جهة الحدود الغربية، تصعيد خطير، وتعدٍّ مرفوض، وتهديد مباشر لأمن الدولة، تحتفظ الإمارات بكامل حقها في الرد عليه.
دولتنا لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وتحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو ادعاء أو عمل عدائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وفقاً للقانون الدولي، وهو ما أكده سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية.
استهداف المنشآت النووية السلمية، وتعريض سلامتها وأمنها لأي أعمال عدائية أو تهديدات عسكرية، أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية، ومواجهته تتطلب موقفاً حاسماً من المجتمع الدولي لما يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة، والأمن الإقليمي والدولي.

