نموذج متفرد

الإمارات تعمل على تعزيز ريادتها العالمية، وضمان موقعها المتميز في مقدمة التحول التكنولوجي، عبر استشراف ميدان الذكاء الاصطناعي سريع التطور، والذي برز كأداة فعّالة لتوفير حلول مستدامة للتحديات، وتعزيز جودة حياة المواطنين والمقيمين.

وفي هذا الإطار، بدأت الدولة المراحل التنفيذية لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد، ضمن العمل الحكومي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في خطوة محورية ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار.

المنظومة التي حدد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الإطار العام لتنفيذها، ويتابع مسارها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تضع الإمارات بالمقدمة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، وعبرها تواصل الدولة تطوير نموذجها الحكومي المتفرد وفق رؤى مستقبلية واضحة.