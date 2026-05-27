«أومبودسمان» يستعد لمهرجان رويال أسكوت بـ«بريجادير جيرارد»



عصام السيد (أبوظبي)

يستعد نجم جودلفين «أومبودسمان»، لمواجهة خمسة منافسين في سباق ستار سبورتس بريجادير جيرارد ستيكس من الفئة الثالثة في سانداون يوم غد الخميس، وذلك استعداداً لما يُتوقع أن يكون سباق أمير ويلز، أحد أكثر السباقات تنافسية في مهرجان رويال أسكوت.

ويُدرب الحصان البالغ من العمر خمس سنوات جون وثادي جوسدن، وقد شوهد آخر مرة وهو يفوز بسباق دبي تيرف في ميدان مارس الماضي، واختتم موسماً ممتازاً العام بخسارة بفارق ضئيل أمام «كالانداجان» في سباق تشامبيون ستيكس، ويبدو أنه سيُجدد منافسته مع الجواد الفرنسي عندما يسعى للدفاع عن لقبه في سباق أمير ويلز ستيكس خلال الاجتماع الملكي الشهر المقبل.

وقال جون جوسدن: «أعلنّا مشاركة أومبودسمان في سباق سانداون إنه في حالة جيدة، سيُساعده هذا السباق على الوصول إلى المستوى الذي نريده في أسكوت، لقد انبهرنا جميعاً بأداء داريز الاستثنائي هذا الموسم، يبدو سباق أمير ويلز ستيكس هو الأبرز في هذا الاجتماع».

وأضاف: «عندما تُدرب الخيول في الشتاء، عليك أن تتوقف مؤقتاً عند عودتك إلى المنزل، من الصعب تدريبها خلال شهري يناير وفبراير للمشاركة في سباق مارس، ثم يأتي موسم الصيف بأكمله، لذلك تعمّدنا تخفيف التدريبات بعد ذلك، لكنه يبدو سعيداً وبصحة جيدة».

ويبدو أن المنافس الرئيسي لـ«أومبودسمان» هو الحصان «ألميريك»، الذي يدربه أندرو بالدينج، والذي لا يزال يبحث عن فوزه الأول في سباقات الفئة الأولى، وكان آخر ظهور لحصان أوشين مورفي في المركز الثالث في سباق جوردون ريتشاردز ستيكس على نفس المضمار والمسافة.

ويمثّل جودلفين الحصانان «أرابيان لايت» و«بدوين برينس»، وكلاهما عائد من مشاركات في الإمارات، وكان آخر ظهور لأرابيان لايت عندما خسر بفارق ضئيل في سباق من الفئة الثالثة في ميدان، بينما لم يشارك «بدوين برينس»، الذي خاض عدداً قليلاً من السباقات، في أي سباق من الفئة الأولى في بريطانيا حتى الآن.

ويشارك فريق واذنان ريسينج بحصانه الجديد، «جيثين»، الفائز مؤخراً بسباق مصنّف، والذي قدّم أفضل أداء في مسيرته عندما عاد بفوز في سباق ماجنوليا ستيكس على المضمار الصناعي في أبريل الماضي، تحت إشراف المدرب أوين بوروز.

ويكمل «ويمبلدون هوكاي» قائمة المشاركين في أول سباق له منذ نوفمبر، بعد أدائه المميّز في منافسات قوية في بريطانيا الموسم الماضي، وقد اختار المدرب جيمس أوين الفارس سيرين فالون لقيادته.

