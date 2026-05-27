الأربعاء 27 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
برشلونة يبدي اهتمامه بضم جوردون من نيوكاسل

لندن (د ب أ)
أبدى نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اهتمامه بالتعاقد مع أنتوني جوردون، جناح فريق نيوكاسل الإنجليزي، في وقت تشتد فيه حدة الصراع للفوز بخدمات الدولي الإنجليزي، وكان بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني، دخل بالفعل في سباق التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً محاولاً إغراءه بالانتقال إلى ألمانيا، فيما دخل برشلونة بالفعل محادثات مع إدارة نيوكاسل.
يذكر أن النادي الكتالوني كان قد حظي بخدمات ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد هذا الموسم، لكن مستقبله لا يزال غير واضح.
ولطالما كانت التكهنات المحيطة بمستقبل جوردون -الذي انضم إلى نيوكاسل قادماً من إيفرتون في يناير 2023- محط أنظار واسع على مدار موسمين، ولا تقتصر قائمة الأندية المهتمة بضمه على اثنين من أكبر أندية أوروبا فحسب، بل إن ليفربول يُعد أيضاً من المعجبين باللاعب منذ فترة طويلة.
ومع ذلك، فإن أي صراع بين الأندية للفوز بتوقيعه قد يؤدي إلى قفزة كبيرة في قيمته السوقية، والتي يقال إنها تقدر في حدود 75 مليون جنيه إسترليني (101 مليون دولار).

10 رياضات جديدة من «صيف أبوظبي والعين الرياضي»
