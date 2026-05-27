لاتسيو وساري.. «انتهت الولاية الثانية»

27 مايو 2026 20:05

روما (رويترز)

أعلن لاتسيو المنافس في ​دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، انفصاله بالتراضي ⁠عن المدرب ماوريتسيو ساري، وأنهى المدرب ​المخضرم (67 عاماً) ​ولايته ‌الثانية مع نادي العاصمة ⁠بعد ​موسم واحد خسر فيه نهائي كأس إيطاليا أمام إنتر ميلان وحل ‌تاسعاً في ترتيب الدوري.
وتباينت عودته ‌القصيرة بشكل حاد مع فترة ولايته الأولى ​التي استمرت ثلاث سنوات من 2021 إلى 2024، والتي قاد خلالها الفريق إلى المركز الثاني ‌في الدوري عام ​2023 قبل أن يغادر بسبب ظروف عائلية.
وأفادت تقارير إعلامية إيطالية ​أن ‌ساري ⁠سيتولى ‌تدريب أتلانتا، بينما ‌يقترب جينارو جاتوزو مدرب إيطاليا السابق ⁠من تدريب لاتسيو، ويأتي هذا ​التغيير بعد أيام من انفصال ميلان عن مدربه ماسيميليانو أليجري، وذلك بعد يوم واحد من انتهاء موسم ​الدوري الإيطالي.

