لاتسيو وساري.. «انتهت الولاية الثانية»

روما (رويترز)
أعلن لاتسيو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، انفصاله بالتراضي عن المدرب ماوريتسيو ساري، وأنهى المدرب المخضرم (67 عاماً) ولايته الثانية مع نادي العاصمة بعد موسم واحد خسر فيه نهائي كأس إيطاليا أمام إنتر ميلان وحل تاسعاً في ترتيب الدوري.
وتباينت عودته القصيرة بشكل حاد مع فترة ولايته الأولى التي استمرت ثلاث سنوات من 2021 إلى 2024، والتي قاد خلالها الفريق إلى المركز الثاني في الدوري عام 2023 قبل أن يغادر بسبب ظروف عائلية.
وأفادت تقارير إعلامية إيطالية أن ساري سيتولى تدريب أتلانتا، بينما يقترب جينارو جاتوزو مدرب إيطاليا السابق من تدريب لاتسيو، ويأتي هذا التغيير بعد أيام من انفصال ميلان عن مدربه ماسيميليانو أليجري، وذلك بعد يوم واحد من انتهاء موسم الدوري الإيطالي.