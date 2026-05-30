اقتصاد المستقبل

مواصلة الاقتصاد الإماراتي تحقيق أداء متميز واستثنائي، مدعوماً ببيئة مرنة وتشريعات متطورة، وشبكة واسعة من الشراكات والعلاقات الاقتصادية الدولية، ترسِّخ جاذبية الدولة وجهةً عالمية للاقتصاد والأعمال، وتؤكد التقدم بخُطى ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الوطنية.

وتعكس النتائج المتميزة التي سجّلها اقتصاد الإمارات خلال عام 2025، وتحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 6.2% مقارنةً بعام 2024، لتصل قيمته إلى 1.9 تريليون درهم، نجاح السياسات التنموية للدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ورفع تنافسية القطاعات الرئيسية، إلى جانب مواصلة تطوير هيكل الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التنوع والكفاءة.

نجاحات الإمارات الاقتصادية تأتي لأنها تتبنى سياسات قائمة على استشراف المستقبل، والاستجابة الفاعلة للمتغيرات العالمية، وتركز على تعزيز التنويع في هيكل النمو لمواكبة المتغيرات العالمية، والتعامل معها بمرونة وكفاءة.