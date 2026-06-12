«سوناد الإماراتية» تفوز بجائزة أفضل مشروع فندقي في زنجبار



أبوظبي (الاتحاد)

فازت شركة سوناد لإدارة العقارات، ومقرها أبوظبي وإحدى شركات مقام العالمية القابضة، بجائزة أفضل مشروع فندقي في زنجبار، في إنجاز يعكس تميّز الشركة في تطوير وإدارة المشاريع العقارية والسياحية.

وتسلّم الجائزة المهندس بهاء غراب الرئيس التنفيذي لشركة سوناد لإدارة العقارات من فخامة رئيس زنجبار، خلال حفل رسمي أقيم بهذه المناسبة، تقديراً للنجاح الذي حققه مشروع فندق دايموندز بيجوس ريزورت في قطاع الضيافة والسياحة.

يدار الفندق من مجموعة بلان هوتيل لإدارة الفنادق، ويقع على مساحة تبلغ نحو 80 ألف متر مربع، ويضم 154 وحدة فندقية تشمل 27 جناحاً فاخراً و10 فلل خاصة، تتمتع جميعها بإطلالات مباشرة على المحيط.

كما يضم المشروع خمسة مطاعم، ونادياً صحياً وسبا وحماماً مغربياً، إلى جانب ثلاثة أحواض سباحة، أحدها يُعد من أكبر أحواض السباحة في أفريقيا، ما يعزّز مكانته كوجهة سياحية فاخرة في زنجبار.