شراكة السلام

الإمارات دولة سلام وتنمية، وشريك موثوق يتسم بنظرة استشرافية للمستقبل، وستظل ملتزمةً بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائها لتعزيز السلام المستمر والمستدام في المنطقة، والذي يقوم على احترام سيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار، والالتزام التام بقواعد القانون الدولي، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمام قمة «مجموعة السبع»، في دورتها الـثانية والخمسين، المنعقدة في الجمهورية الفرنسية، وخلال لقاءات سموه مع القادة والزعماء.

ولأن التحديات الراهنة تستوجب تضافر الجهود والعمل المشترك مع الآخرين، وليس بمعزل عنهم، تشكِّل القمة حافزاً مهماً وضرورياً لتعزيز التعاون في المجالات الحيوية التي تقود مسيرة التقدم في المستقبل، ومنها التحول في قطاع الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والتنمية الاقتصادية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار، وتعزيز الازدهار في المنطقة والعالم.

مشاركة الإمارات في القمة تجسِّد التزامها الراسخ، وحرصها على مواصلة الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة، والاستثمار في الابتكار، والترابط، والقدرة على التكيُّف، باعتبارها ركائز أساسية لمستقبل أكثر ازدهاراً، ولتؤكِّد للعالم مجدداً أن صون الاستقرار العالمي، ليس مجرد مصلحة مشتركة فحسب، بل مسؤولية جماعية تقع على عاتقنا جميعاً.