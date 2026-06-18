ريادة وازدهار

تصدُّر الإمارات المركز الأول عالمياً في الأداء الاقتصادي، ووجودها في المركز الخامس في التنافسية الشاملة، وفق أحدث تقرير للتنافسية العالمية، يؤكد أن دولتنا بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي بثبات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة، وترسِّخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التنافسية والريادة في القطاعات كافة.

ووجود الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في 21 مؤشراً، ثمرة نهج وطني، وكفاءة مؤسسات، وجهود فرق عمل وطنية تستحق الشكر والتقدير؛ لأنها تضع مصلحة الوطن في المقدمة، ويعكس قوة النموذج التنموي الإماراتي وقدرته على مواصلة تحقيق الريادة عالمياً، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

مؤشرات التنافسية تعكس التقدم الكبير الذي حققته الدولة في مجالات سوق العمل، والابتكار، والتحول الرقمي، والبنية التحتية، والتعليم، وكفاءة السياسات الحكومية، وتحمل رسالة للعالم بأن التنافسية والتميُّز في الإمارات ثقافة مجتمعية، ترسِّخ الثقة العالمية بدولتنا، وتعزِّز مكانتها وجهةً للمستثمرين، وحاضنةً للمواهب والطموحات، وشريك نجاح للمبدعين ورواد الأعمال.