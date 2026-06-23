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مسيرة حافلة

مسيرة حافلة
24 يونيو 2026 00:01

احتفاء جهاز أبوظبي للاستثمار بمرور خمسين عاماً على تأسيسه، مناسبة وطنية تستدعي استحضار مسيرة حافلة بالإنجازات والرؤى الاستشرافية، أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارات ضمن خريطة الاستثمارات العالمية.
الارتقاء المستمر بعمل الجهاز ووضعه في موقع متميز ضمن خريطة الاستثمارات العالمية، أمر في غاية الأهمية، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم رؤية الدولة التنموية بوصف الجهاز أحد أهم أدوات التنويع الاقتصادي، والتوجُّه نحو المستقبل.
على امتداد خمسة عقود، نجح جهاز أبوظبي للاستثمار في بناء واحدة من أبرز المؤسسات الاستثمارية السيادية في العالم، مستنداً إلى أسس راسخة من الحوكمة والكفاءة والانضباط الاستثماري، كما واكب المتغيرات الاقتصادية العالمية برؤية بعيدة المدى، مؤكداً استمرار نهج إماراتي راسخ يجعل من الاستثمار في المستقبل خياراً استراتيجياً، ومن الاستدامة والابتكار أساساً لمسيرة التنمية الشاملة.

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