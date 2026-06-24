شراكة راسخة

تستند الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية إلى أكثر من 5 عقود من التنسيق والتعاون، حيث يلتزم البلدان بتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي، وتحقيق الازدهار الاقتصادي.

يؤكد استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، معالي ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية حرص البلدين على تعزيز علاقات التعاون الإستراتيجي والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة، ويدعم الجهود المشتركة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام المستدام في منطقة الشرق الأوسط.

يواصل البلدان مسيرة الشراكة الاستراتيجية من خلال الحوار والتنسيق المستمرين، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة وتوسيع مجالات التعاون، لخدمة مصالح الشعبين الصديقين ودعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة والعالم، وتعزيز فرص التقدم للأجيال القادمة.