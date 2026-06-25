يمثل إطلاق مشروع «دار الفنون أبوظبي» إضافة نوعية إلى مسيرة الإمارة في ترسيخ مكانتها عاصمةً عالميةً للثقافة والإبداع، وتجسيداً لرؤية قيادتها إلى الثقافة باعتبارها استثماراً في الإنسان، ومحركاً رئيساً للتنمية المستدامة.

المشروع، الذي شهد إطلاقه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يعكس نهجاً راسخاً يجعل من الفنون ركيزة لتعزيز جودة الحياة وترسيخ قيم الانفتاح والحوار الحضاري.

ومع ما سيضمه الصرح الثقافي من مرافق عالمية وتجهيزات متقدمة، فإنه سيشكل عند افتتاحه عام 2030 منصةً رائدةً لاستضافة أرقى العروض والإنتاجات الفنية، وتعزيز الحراك الثقافي محلياً وإقليمياً ودولياً، لتواصل أبوظبي بناء منظومة ثقافية متكاملة تواكب طموحات المستقبل، انطلاقاً من إيمانها بأن الثقافة ليست نشاطاً مكملاً للتنمية، بل هي قوة فاعلة في صناعة المعرفة، وبناء الجسور بين الشعوب، وتعزيز الحضور الحضاري للدولة على الساحة العالمية.