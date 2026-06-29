يمثل تدشين أولى خدمات نقل الركاب على شبكة قطارات الاتحاد نقلة نوعية في مسيرة التنمية الوطنية، وتجسيداً لرؤية الإمارات في بناء شبكة نقل حديثة ومتكاملة تعزز الترابط بين إمارات الدولة، وتدعم النمو الاقتصادي، وتفتح آفاقاً أوسع للاستثمار والسياحة والتنمية العمرانية.

انطلاق أولى الرحلات بين إمارة أبوظبي وإمارة الفجيرة لا يقتصر على توفير وسيلة تنقل متطورة، بل يؤذن بمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز الربط بين المدن والمراكز الحيوية، بما يسهم في تسهيل حركة الأفراد ودعم النشاط الاقتصادي.

البرنامج الوطني للسكك الحديدية يجسد نهج الإمارات في الاستثمار في بنية تحتية متقدمة ترتقي بجودة الحياة، وتواكب متطلبات المستقبل، لتواصل الدولة ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التخطيط الاستراتيجي، عبر مشاريع نوعية تجعل من البنية التحتية محركاً للنمو، وعاملاً رئيسياً في تعزيز التنافسية، وترسيخ التنمية المستدامة.